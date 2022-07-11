Во Львове сообщили о заминировании железнодорожного вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании главного железнодорожного вокзала Львова. Об этом журналисту УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области.
Цитата
“Днем поступило сообщение о заминировании главного железнодорожного вокзала Львова. Сейчас проверяется информация, на месте работают соответствующие службы”, – сообщили в полиции.
Напомним
16 июня поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда – работников и посетителей эвакуировали.