У Львові померла іноземна туристка від отруєння чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 липня. УНН. У понеділок у Львові у квартирі померла 22-річна іноземна туристка. Поліція встановила, що причиною смерті стало отруєння чадним газом. Про це УНН повідомили у прес-службі управління поліції у Львівській області.
“Близько 15:00 на оперативну лінію „102“ до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Клепарівській у Львові померла 22-річна іноземка, котра приїхала у Львів з туристичною метою. Тіло дівчини було виявлене у ванній кімнаті. Також у помешканні було виявлено знайомого померлої — 21-річного іноземця, з котрим вони подорожували та разом винаймали помешкання. З діагнозом „отруєння чадним газом“ хлопець був госпіталізований в одну з львівських лікарень”, — повідомили в поліції.
Правоохоронці не виявили на тілі дівчини тілесних ушкоджень. Як попередньо встановили медики, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
Призначено низку експертиз, зокрема й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті дівчини. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті під час рафтингу перекинувся човен із туристами.