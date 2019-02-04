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У Львові померла член ОУН Ярослава Мельничук

У Львові померла член ОУН Ярослава Мельничук

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні у Львові померла член ОУН, львів’янка Ярослава Мельничук (Полюга). Про це повідомили УНН у прес- службі Львівської міської ради.

“Сьогодні на 90 році життя відійшла у вічність член ОУН, львів’янка Ярослава Мельничук (Полюга). Громада міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким”, — повідомили в ЛМР.

Ярослава Мельничук (Полюга) народилась 17 липня 1929 року у Львові. Співпрацювати з ОУН почала під час навчання у Львівському медінституті у 1945−1949 рр. Перший арешт — у 1948 році. Тоді ж, за браком доказів вини, була звільнена. Удруге заарештована — у 1949 році. Упродовж 6 місяців перебувала під слідством у тюрмі “на Лонцького”. Без суду була етапована на спецпоселення в тайгу Якутської АРСР. Виконувала каторжні роботи. Згодом їй вдалося влаштуватись на роботу лаборанткою в районну лікарню й отримати дозвіл на продовження навчання. 1956 р. отримала диплом і повернулася до Львова, де після повернення й до виходу на пенсію працювала лікаркою.

Нагадаємо, у липні 2016 року у Львові помер голова Суду честі крайового братства ОУН-УПА.

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