Пам'ятник радянському розвіднику обмалювали у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 липня. УНН. Сьогодні вночі у Львові активісти розмалювали пам'ятну дошку агента НКВС і героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Мазур, передає УНН.
"Нічний перфоманс від С14 Львів. Кузнєцов - відомий НКВС-ник, який організовував теракти та провокації проти українського населення. Перевдягався у форму УПА з метою дискредитації українських вояків. Вони його, до речі, і ліквідували", - написав Мазур.
Так, активісти нанесли на могилу напис жовтою фарбою "Кузнєцов - ворог УПА".
У поліції повідомили, що наразі до них не надходила інформація щодо цього інциденту.
Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала чоловіка, який кидав пляшки в пам'ятник Героям Небесної Сотні.