Пам'ятник радянському розвіднику обмалювали у Львові

"Нічний перфоманс від С14 Львів. Кузнєцов - відомий НКВС-ник, який організовував теракти та провокації проти українського населення. Перевдягався у форму УПА з метою дискредитації українських вояків. Вони його, до речі, і ліквідували", - написав Мазур.

Так, активісти нанесли на могилу напис жовтою фарбою "Кузнєцов - ворог УПА".

У поліції повідомили, що наразі до них не надходила інформація щодо цього інциденту.

Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала чоловіка, який кидав пляшки в пам'ятник Героям Небесної Сотні.