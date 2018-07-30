Памятник советскому разведчику обрисовали во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня ночью во Львове активисты разрисовали памятную доску агента НКВД и героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Мазур, передает УНН.
"Ночной перфоманс от С14 Львов. Кузнецов - известный НКВД-ник, который организовывал теракты и провокации против украинского населения. Переодевался в форму УПА с целью дискредитации украинских солдат. Они его, кстати, и ликвидировали", - написал Мазур.
Так, активисты нанесли на могилу надпись желтой краской "Кузнецов - враг УПА".
В полиции сообщили, что пока к ним не поступала информация по этому инциденту.
Напомним, в Чернигове полиция задержала мужчину, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни.