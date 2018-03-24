У Львові біля новобудов знайшли артснаряди часів війни
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час проведення земляних робіт у Львові виявили два артснаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни на відстані 200 метрів від новобудов. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“23 березня о 14:20 у м.Львові, на вул.Підголоско, 20, під час проведення земляних робіт було виявлено два 76 мм артснаряди часів Другої світової війни на відстані 200 м від новобудов”, — йдеться в повідомленні департаменту ОДА.
Місце події було огороджене, виставлено охорону.
Станом на 24 березня застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, які були виявлені, ще не вилучили.
Нагадаємо, на Прикарпатті у чоловіка під час обшуків виявили та вилучили цілий арсенал зброї та боєприпасів.