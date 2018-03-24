Во Львове возле новостроек нашли артснаряды времен войны

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20082 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25710 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71258 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78525 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102358 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109410 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116691 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121963 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133113 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Во Львове возле новостроек нашли артснаряды времен войны

Во Львове возле новостроек нашли артснаряды времен войны

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. При проведении земляных работ во Львове обнаружили два артснаряда каллибра 76 мм времен Второй мировой войны на расстоянии 200 метров от новостроек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"23 марта в 14:20 в г.Львове, на ул.Пидголоско, 20 во время проведения земляных работ были обнаружены два 76 мм артснаряда времен Второй мировой войны на расстоянии 200 м от новостроек", - говорится в сообщении департамента ОГА.

Место происшествия было ограждено, выставлена ​​охрана.

По состоянию на 24 марта устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены, еще не изъяли.

Напомним, на Прикарпатье у мужчины во время обысков обнаружили и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов.

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