У Львові масово захворіли на кір студенти коледжу

"Станом на 14:00 11 квітня всього за допомогою звернулось 6 осіб (5 дітей), з них 4 особи (3 дітей) госпіталізовано в ЛОІКЛ, інші 2 особи (1 дитина) від госпіталізації відмовились і отримують лікування в амбулаторних умовах. Стан госпіталізованих середньої важкості", – повідомили в департаменті.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до протоколів МОЗ України.

Причина події встановлюється.

Нагадаємо, на заводі на Львівщині зафіксували масове захворювання кором.

Як повідомляв УНН, за останніми даними, з 27 березня до 3 квітня, на кір захворіли 699 людей - 331 дорослий і 368 дітей. Всього з початку 2018 року до 3 квітня на кір захворіли 9091 людина – 3270 дорослих і 5821 дитина. З початку року до 3 квітня від ускладнень кору померло семеро людей - п’ятеро дітей і двоє дорослих.