У Львові Lexus зіштовхнувся з автобусом: водій легковика загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Lexus та автобусу ВАЗ сталася у Львові, внаслідок якої водій легковика загинув. Про це УНН повідомили у ГУ Нацполіції у Львівській області.
"Сьогодні близько 4:00 ранку на вулиці Шевченка сталося зіткнення автомобіля Lexus, за кермом якого перебував 33-річний мешканець Яворівського району, з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний львів’янин", – зазначила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.
Внаслідок аварії водій Lexus помер у лікарні. А водія автобусу після надання медичної допомоги відпустили.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Наразі встановлюються обставини ДТП.
Нагадаємо, автомобіль Opel Astra зіткнувся з маршрутним автобусом на виїзді з Крихівців Івано-Франківської області.