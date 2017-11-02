У Львові імітували пожежу літака
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На території державного підприємства Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Д.Галицького відбулися пожежно — тактичні навчання з організації взаємодії та дії оперативних служб у випадку виникнення авіаційних подій, передає кореспондент УНН.
Згідно із легендою навчань, під час польоту в літаку виникла несправність, що призвело до вимушеної посадки у Львівському аеропорту.
В результаті аварійної посадки відбулося зіткнення авіаційного судна з іншим літаком на летовищі. Це призвело до витоку та займання пального. У літаку перебували пасажири, частина з яких зазнали травмувань.
Для гасіння пожежі та охолодження елементів літака залучили пожежно-рятувальні підрозділи Львова.