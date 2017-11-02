Во Львове имитировали пожар самолета

Согласно легенде учений, во время полета в самолете возникла неисправность, что привело к вынужденной посадке во Львовском аэропорту.

В результате аварийной посадки произошло столкновение авиационного судна с другим самолетом в аэропорту. Это привело к утечке и возгоранию горючего. В самолете находились пассажиры, часть из которых получили травмы.

Для тушения пожара и охлаждения элементов самолета привлекли пожарно-спасательные подразделения Львова.