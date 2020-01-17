У Львові евакуювали людей із ТЦ: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Львові у торговому центрі трапилось задимлення, евакуювали людей. Про це повідомив кореспондент УНН.
Задимлення трапилось у супермаркеті “Сільпо” у ТРЦ “Форум”. Відвідувачів евакуювали. На місці працюють рятувальники.
“У витяжці магазину спалахнула сажа. На місці працюють рятувальники”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, увечері 13 січня у Києві на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.