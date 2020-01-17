Во Львове эвакуировали людей из ТЦ: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львове в торговом центре произошло задымление, эвакуировали людей. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Задымление произошло в супермаркете "Сильпо" в ТРЦ "Форум". Посетителей эвакуировали. На месте работают спасатели.
"В вытяжке магазина вспыхнула сажа. На месте работают спасатели", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, вечером 13 января в Киеве на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.