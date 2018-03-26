У Львові чоловіка облили кислотою - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Сихівському районі Львова чоловік облив кислотою співмешканця своєї колишньої дружини. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
“Сьогодні, 26 березня, о 9:50 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з львівських лікарень був доставлений 47-річний львів’янин, якому встановлено діагноз “опіки кислотою другого ступеня восьми процентів шкіри голови та опік очей. Як встановили правоохоронці, на вулиці Чукаріна близько 9:00, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки”, — йдеться в повідомлені.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Санкція статті передбачає покарання — виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, невідомий пригрозив облити кислотою дітей народного депутата України Єгора Соболєва.