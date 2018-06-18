У львівському парку знайшли тіло молодого чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 червня. УНН. У Львові в парку "Горіховий гай" виявили тіло 23-річного хлопця. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.
Нагадаємо, рятувальники витягли з водойми тіло чоловіка, який потонув у ставку на Кіровоградщині.