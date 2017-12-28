У Львівському "Охматдиті" загинула жінка, впавши в шахту ліфта
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні, у місті Львові, у лікарні "Охматдит" загинула жінка, яка впала у шахту ліфта. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"В поліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарні загинула жінка, впавши у шахту ліфта. Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, встановлюється особа загиблої", — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі на проспекті Будівельників рятувальники надали допомогу 51-річному чоловіку, який впав у шахту ліфта.