У львівській поліклініці 92-річний чоловік викинувся із вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, близько 10.30 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з вікна поліклініки на вулиці Симоненка загинув чоловік, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Ним виявився - 92-річний мешканець Львова. Чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.
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На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.