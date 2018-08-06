У львівській поліклініці 92-річний чоловік викинувся із вікна

Як з’ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Ним виявився - 92-річний мешканець Львова. Чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.