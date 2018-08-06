Во львовской поликлинике 92-летний мужчина выбросился из окна

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, около 10.30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в результате падения из окна поликлиники на улице Симоненко погиб человек, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".