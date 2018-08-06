Во львовской поликлинике 92-летний мужчина выбросился из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, около 10.30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в результате падения из окна поликлиники на улице Симоненко погиб человек, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Им оказался - 92-летний житель Львова. Мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.
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На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.