У Львівській області розшукують "брокера", який "розмитнив" автівок на 7,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Львівщині оголосили в розшук “брокера”, причетного до шахрайств з розмитненням автомобілів на суму понад 7,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
“Булу Андрія Івановича, 4.01.1981 року мешканця Львівщини, який причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів, оголошено у розшук. Сума заподіяних збитків потерпілим становить понад 7,5 мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.
Андрій Була видавав себе за митного брокера та обіцяв допомогти у розмитненні транспортних засобів. Потерпілі, які звернулися до поліції Львівщини розповіли, що вони передали йому оригінали документів на автомобілі та грошові кошти в сумі від 2000 до 4000 дол..
“Загалом, станом на 12 березня, до поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей”, — зазначається в повідомленні.
За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1,2,4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області шахрай видурив у чоловіка більш ніж 11 тисяч гривень за розмитнення автомобіля на іноземній реєстрації.