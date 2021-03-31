У Львівській області на подвір'ї будинку пролунав вибух, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Львівській області на подвір’ї приватного будинку стався вибух. Як повідомили у пресслужбі ГУ НП у Львівській області, внаслідок вибуху помер 47-річний чоловік, передає УНН.
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“Сьогодні, 31 березня, о 17.15 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району стався вибух, внаслідок якого постраждала людина”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Як встановили правоохоронці, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 47-річний місцевий мешканець, на подвір’ї якого сталась подія. Чоловік від отриманих травм помер на місці події.
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Також попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5.
Додамо
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою “самогубство” та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєвими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи — правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпаса.