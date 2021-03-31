Во Львовской области во дворе дома прогремел взрыв, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области, в результате взрыва погиб 47-летний мужчина, передает УНН.
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"Сегодня, 31 марта, в 17.15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовской района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек", - говорится в сообщении.
Детали
Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Также предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.
Добавим
По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Пустомытовской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы - правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.