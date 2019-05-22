У Луцьку затримали серійного грабіжника з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, котрий перебував у розшуку за підозрою в скоєнні розбійного нападу на території Херсонської області. Під час санкціонованого обшуку в автомобілі правопорушника поліцейські виявили гранату "Ф-1". Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції вилучили небезпечну знахідку та транспортували її до спеціального місця зберігання. Боєприпас направили на дослідження, а порушника затримали.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Зазначається що зловмисник перебував у розшуку за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України на території Херсонської області. Окрім цього, слідчі Луцького відділу поліції завершили розслідування та скерували до суду кримінальне провадження з обвинувальним висновком щодо скоєння вказаною особою такого ж злочину в Луцьку.
Як повідомляв УНН, в Одесі пограбували іноземця.