У Луцьку горів житловий будинок: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Луцьку горів житловий будинок, внаслідок пожежі загинули троє людей. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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У Луцьку сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку, в результаті якої загинули три людини. Рятувальники локалізували пожежу через 20 хвилин, і ліквідували на площі 25 кв. м.
До гасіння залучалися 14 осіб і три одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
На Запоріжжі стався вибух з постраждалим: рятувальники показали завали будинку.