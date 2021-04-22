У Луцьку горів житловий будинок: є загиблі

Деталі

У Луцьку сталася пожежа у одноповерховому житловому будинку, в результаті якої загинули три людини. Рятувальники локалізували пожежу через 20 хвилин, і ліквідували на площі 25 кв. м.

До гасіння залучалися 14 осіб і три одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо

На Запоріжжі стався вибух з постраждалим: рятувальники показали завали будинку.