В Луцке горел жилой дом: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Луцке горел жилой дом, в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В Луцке произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 - ликвидировали на площади 25 кв. м.
К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ДСНС.
Напомним
В Запорожье произошел взрыв с пострадавшим : спасатели показали завалы дома.