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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 182284 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184424 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 269130 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156643 просмотра

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В Луцке горел жилой дом: есть погибшие

В Луцке горел жилой дом: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 14380 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Луцке горел жилой дом, в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В Луцке произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 - ликвидировали на площади 25 кв. м.

К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ДСНС.

Напомним

В Запорожье произошел взрыв с пострадавшим : спасатели показали завалы дома.

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