У Лутковської прокоментували рейд і затримання у нічному клубі Києва

"Порушення нам відомі. Ми оголосили через соціальні мережі прохання, щоб до нас зверталися з письмовими свідченнями, заявами. І вже досить багато таких заяв отримано. Є фактично підтверджені свідчення, що застосувалася надмірна, не виправдана сила з боку працівників поліції. Не було надано правову допомогу. По суті було позбавлено права на захист осіб", - сказав він.

На думку Чаплиги, у зв’язку з рейдом у нічному клубі, щонайменше п’ять статей було грубо порушено.

"Я думаю, що це справа на довгі місяці, оскільки багато людей було долучено до цього всього, занадто багато порушень. Все це зафіксовано, запротокольовано. Наші представники працювали весь день і перед тим, в тому числі сьогодні вранці продовжують роботу у збірному пункті", - зазначив він.

Також представник омбудсмена розповів, що наразі нікому із затриманих медична допомога не потрібна.

Нагадаємо, під час обшуку у київському нічному клубі поліція затримала 17 осіб з наркотиками, виявила 11-х малолітніх та 32-х осіб, які ухилялися від призову