У Лозанні відбулася церемонія відкриття Юнацької Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020 року розпочалися з церемонії відкриття на “Vaudoise Arena” в Лозанні (Швейцарія), передає УНН з посиланням на НОК України.
Церемонія була сповнена приємних сюрпризів та несподіванок, адже 8 тисяч глядачів змогли насолодитися цікавими історіями, які підкреслювали олімпійський дух на тему “Домівка”.
Учасників традиційного параду спортсменів, а саме представників та прапороносців 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли гучними аплодисментами. Протягом концертної програми на великому екрані арени з’являлися відеокадри із церемонії відкриття, яка йшла паралельно у Санкт-Моріці.
Відзначимо, окрім спортивної складової захід ознайомив гостей із швейцарською культурою та традиціями, а також об’єднав новаторські та творчі підходи країни-господаря Юнацьких Олімпійських ігор-2020.
Традиційно церемонія відкриття ознаменувалася підняттям олімпійського прапору, клятвами спортсменів, тренерів та суддів й запаленням олімпійського вогню.
З вітальними словами до учасників звернувся президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах та голова Організаційного комітету Лозанни-2020 Віржині Февре.
Примітно,що вже завтра свою змагальну програму розпочнуть українські представники гірськолижного спорту, фігурного катання, хокею 3×3.
Церемонія відкриття, перегляд при переході на YouTube:
Нагадаємо, що прапороносцями України були представниця санного спорту Юліанна Туницька та біатлоніст Степан Кінаш.