В Лозанне состоялась церемония открытия Юношеской Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. ИИИ зимние Юношеские Олимпийские игры 2020 году начались с церемонии открытия на “Vaudoise Arena” в Лозанне (Швейцария), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Церемония была полна приятных сюрпризов и неожиданностей, ведь 8 тысяч зрителей смогли насладиться интересными историями, которые подчеркивали олимпийский дух на тему “Домовик”.
Участников традиционного парада спортсменов, а именно представителей и знаменосцев 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили громкими аплодисментами. В течение концертной программы на большом экране арены появлялись видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.
Отметим, кроме спортивной составляющей мероприятие ознакомил гостей с швейцарской культурой и традициями, а также объединил новаторские и творческие подходы страны-хозяина Юношеских Олимпийских игр-2020.
Традиционно церемония открытия ознаменовалась поднятием олимпийского флага, клятвами спортсменов, тренеров и судей и воспалением олимпийского огня.
С приветственными словами к участникам обратился президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах и председатель Организационного комитета Лозанны 2020 Виржини Февр.
Примечательно, что уже завтра свою соревновательную программу начнут украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания, хоккея 3×3.
Церемония открытия, просмотр при перехлде на YouTube:
Напомним, что знаменосцами Украины были представительница санного спорта Юлианна Туницька и биатлонист Степан Кинаш.