У лондонському суді оприлюднили план терориста "ІД" відтяти голову Терезі Мей

Нааймур Захарія Рахман вважав, що має при собі вибуховий пристрій, і був готовий чинити звірства у британській столиці в листопаді минулого року, коли його було заарештовано. Насправді ж копію пристрою передав йому шпигун, який вдавав з себе екстреміста.



У розмові з інформатором, відомим як "Шак", Рахман нібито виклав свій план підірвати ворота до Даунінг-стріт - невеликої вулиці у Вестмінстерері, поруч із Уайтхоллом, в декількох хвилинах ходьби від будинку парламенту і неподалік від Букінгемського палацу.



Після вибуху Рахман планував знешкодити правоохоронців за допомогою перцевого спрею.



20-річного чоловіка звинувачують у тому, що він розказав, як використає вартового в якості людського щита, щоб ввійти в офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей та "зняти їй голову з пліч" ножем, перш ніж його буде вбито силами безпеки.



Повідомляється, що Рахман вважав, що контактує зі старшими членами угрупування "ІД" в Сирії, де його власний дядя був убитий під час повітряного удару , воюючи на боці терористичної групи та записав відео, де говорив про вірність, яку мали транслювати після його смерті.



Як повідомляв УНН, у Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion (Джасей Двейн Онфрой). Він був доставлений до шпиталю в критичному стані, пізніше у поліції підтвердили, що Онфрой помер у лікарні.