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У лондонському суді оприлюднили план терориста "ІД" відтяти голову Терезі Мей

У лондонському суді оприлюднили план терориста "ІД" відтяти голову Терезі Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Чоловік, який підтримує терористичне угрупування "Ісламська Держава" планував відтяти голову Терезі Мей та підірвати Даунінг-стріт у центрі Лондона. Таку інформацію було оприлюднено у лондонському суді в середу, передає УНН з посиланням на The Independent.

Нааймур Захарія Рахман вважав, що має при собі вибуховий пристрій, і був готовий чинити звірства у британській столиці в листопаді минулого року, коли його було заарештовано. Насправді ж копію пристрою передав йому шпигун, який вдавав з себе екстреміста.

У розмові з інформатором, відомим як "Шак", Рахман нібито виклав свій план підірвати ворота до Даунінг-стріт - невеликої вулиці у Вестмінстерері, поруч із Уайтхоллом, в декількох хвилинах ходьби від будинку парламенту і неподалік від Букінгемського палацу.

Після вибуху Рахман планував знешкодити правоохоронців за допомогою перцевого спрею.

20-річного чоловіка звинувачують у тому, що він розказав, як використає вартового в якості людського щита, щоб ввійти в офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей та "зняти їй голову з пліч" ножем, перш ніж його буде вбито силами безпеки.

Повідомляється, що Рахман вважав, що контактує зі старшими членами угрупування "ІД" в Сирії, де його власний дядя був убитий під час повітряного удару , воюючи на боці терористичної групи та записав відео, де говорив про вірність, яку мали транслювати після його смерті.

Як повідомляв УНН, у Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion (Джасей Двейн Онфрой). Він був доставлений до шпиталю в критичному стані, пізніше у поліції підтвердили, що Онфрой помер у лікарні.

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