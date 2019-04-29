У лондонському аеропорту Гатвік перенесли рейси через безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кілька авіарейсів з лондонського аеропорту Гатвік перенаправили в аеропорт Стенстед через помічений в небі безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.
До Стенстеда перенаправили рейси з Барселони, Амстердама і Іракліона.
Капітан літака авіакомпанії EasyJet, що летів з Амстердама, повідомив пасажирам про безпілотник, помічений в безпосередній близькості до повітряної гавані.
Нагадаємо, адміністрації аеропортів Хітроу та Гатвік, є першим і другим аеропортами Лондона, які придбали за декілька мільйонів фунтів стерлінгів обладнання військового класу з боротьби з безпілотними літальними апаратами.