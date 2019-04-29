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У лондонському аеропорту Гатвік перенесли рейси через безпілотник

У лондонському аеропорту Гатвік перенесли рейси через безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кілька авіарейсів з лондонського аеропорту Гатвік перенаправили в аеропорт Стенстед через помічений в небі безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.

До Стенстеда перенаправили рейси з Барселони, Амстердама і Іракліона.

Капітан літака авіакомпанії EasyJet, що летів з Амстердама, повідомив пасажирам про безпілотник, помічений в безпосередній близькості до повітряної гавані.

Нагадаємо, адміністрації аеропортів Хітроу та Гатвік, є першим і другим аеропортами Лондона, які придбали за декілька мільйонів фунтів стерлінгів обладнання військового класу з боротьби з безпілотними літальними апаратами.

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