У Лондоні заарештували майно ще одного вихідця з колишнього СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Великій Британії в рамках кампанії по боротьбі з незаконним збагаченням і відмиванням грошей заарештували майно другого підозрюваного. Його ім'я і національність не повідомляється. Під арешт потрапило елітне житло на суму понад 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і BBC.
Рішення про арешт виніс Високий суд Лондона. Тепер власнику нерухомості належить довести законність походження коштів, на які було придбано житло. Інакше йому доведеться позбутися його.
Британська влада почала боротьбу з відмиванням грошей вихідців з країн колишнього СРСР в минулому році. Першою, чиє майно було арештоване в рамках цієї кампанії, стала Замира Гаджиєва, дружина колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану. В рамках розслідування лондонський суд заарештував її майно на десятки мільйонів фунтів.
Нагадаємо, за клопотанням Генпрокуратури України 22 березня Печерський районний суд міста Києва наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо й опосередковані пов’язані з групою "Приват".