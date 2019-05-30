У Лондоні заарештували майно ще одного вихідця з колишнього СРСР

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Великій Британії в рамках кампанії по боротьбі з незаконним збагаченням і відмиванням грошей заарештували майно другого підозрюваного. Його ім'я і національність не повідомляється. Під арешт потрапило елітне житло на суму понад 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і BBC.