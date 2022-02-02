У Лондоні під час посадки ледь не перекинувся пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Лондоні при посадці в аеропорту Хітроу ледь не перекинувся пасажирський літак авіакомпанії British Airways, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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Видання опублікувало відео. На опублікованих кадрах видно, як літак заходить на посадку і його починає розгойдувати. Причиною став сильний вітер - швидкість досягала 144 км/ч. Літак почав розгойдуватися з боку в бік, майже торкнувшись злітно-посадкової смуги, потім він нахилився на лівий бік і мало не вдарився об землю хвостом. Пілотові довелося злетіти і піти на друге коло.
Льотний екіпаж з другої спроби благополучно посадив літак. Ніхто не постраждав.