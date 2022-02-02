У Лондоні під час посадки ледь не перекинувся пасажирський літак

Деталі

Видання опублікувало відео. На опублікованих кадрах видно, як літак заходить на посадку і його починає розгойдувати. Причиною став сильний вітер - швидкість досягала 144 км/ч. Літак почав розгойдуватися з боку в бік, майже торкнувшись злітно-посадкової смуги, потім він нахилився на лівий бік і мало не вдарився об землю хвостом. Пілотові довелося злетіти і піти на друге коло.

Льотний екіпаж з другої спроби благополучно посадив літак. Ніхто не постраждав.