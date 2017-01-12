У Литві планують скоротити кількість депутатів Сейму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У четвер Сейм Литви у першому читанні схвалив поправки до Конституції, у яких пропонується скоротити кількість парламентарів з 141 до 101, а також перенести дату парламентських виборів з жовтня на березень. Про це повідомляє Delfі, передає УНН.
За проект поправки до Конституції проголосували 67 депутатів, проти були 22, а ще 34 утрималися. За проект голосували ініціатори — зі Спілки селян і зелених Литви і Виборчої акції поляків Литви — Спілки християнських сімей, частина лібералів, а представники всіх інших фракцій, за винятком кількох політиків, були проти і утрималися.
Далі поправки будуть розглядатися у комітетах Сейму.
Також повідомляється, що у Сеймі планують перенести вибори з жовтня на березень. Таке перенесення необхідне для того, щоб новообраний парламент сам отримав можливість формувати бюджет країни наступного року.
Наголошується, що зараз у Конституції передбачається, що чергові парламентські вибори проводяться в рік завершення повноважень депутатів, у другу неділю жовтня.
Пропозицію скоротити кількість депутатів ініціатори пояснюють скороченням населення.
“Хоча за весь період з відновлення незалежності кількість жителів Литви скорочується, і зараз становить 2,8 млн, кількість відповідних їм членів Сейму досі не змінювалося — 141 депутат. У зв’язку зі значним скороченням населення доцільне скорочення і кількості членів Сейму”, — йдеться в супровідному листі до поправок.
Як зазначається, таку поправку скептично оцінюють юристи парламенту. Вони відзначають, що скорочення населення не повинно бути вирішальним аргументом, адже парламентарі представляють і громадян, які проживають за кордоном.
Нагадаємо, 17 листопада Сейм Литви прийняв резолюцію, в якій закликає країни-членів ЄС продовжити санкції проти РФ до повного виконання мінських угод.