В Литве планируют сократить количество депутатов Сейма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В четверг Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки в Конституцию, в которых предлагается сократить количество парламентариев с 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март. Об этом сообщает DELF, передает УНН.
За проект поправки в Конституцию проголосовали 67 депутатов, против были 22, а еще 34 воздержались. За проект голосовали инициаторы - из Союза крестьян и зеленых Литвы и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, часть либералов, а представители всех других фракций, за исключением нескольких политиков, были против и воздержались.
Далее поправки будут рассматриваться в комитетах Сейма.
Также сообщается, что в Сейме планируют перенести выборы с октября на март. Такой перенос необходим для того, чтобы новоизбранный парламент сам получил возможность формировать бюджет страны на следующий год.
Отмечается, что сейчас в Конституции предусматривается, что очередные парламентские выборы проводятся в год завершения полномочий депутатов, во второе воскресенье октября.
Предложение сократить количество депутатов инициаторы объясняют сокращением населения.
"Хотя за весь период с восстановления независимости количество жителей Литвы сокращается, и сейчас составляет 2,8 млн., количество соответствующих им членов Сейма до сих пор не менялось - 141 депутат. В связи со значительным сокращением населения целесообразным есть сокращение и количества членов Сейма ", - говорится в сопроводительном письме к поправкам.
Как отмечается, эту поправку скептически оценивают юристы парламента. Они отмечают, что сокращение населения не должно быть решающим аргументом, ведь парламентарии представляют и граждан, проживающих за рубежом.
Напомним, 17 ноября Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает стран-членов ЕС продлить санкции против РФ до полного выполнения минских соглашений.