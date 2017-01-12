В Литве планируют сократить количество депутатов Сейма

КИЕВ. 12 января. УНН. В четверг Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки в Конституцию, в которых предлагается сократить количество парламентариев с 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март. Об этом сообщает DELF, передает УНН.