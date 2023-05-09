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У листі до путіна Кім Чен Ин привітав росію з Днем Перемоги

У листі до путіна Кім Чен Ин привітав росію з Днем Перемоги

Київ • УНН

 • 5294681 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у вівторок привітав росію зі Днем Перемоги у листі до свого російського колеги, передає УНН.

Деталі

За повідомленням державного Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК), у листі Кім Чен Ина були висловлені теплі вітання президенту росії, російській армії та народу росії за їх боротьбу "в ім'я міжнародної справедливості та захисту миру в усьому світі" від так званих "імперіалістів".

"Ми посилаємо теплі побажання вам, російській армії та народу росії за їхню священну боротьбу за збереження миру в усьому світі", — цитує агентство слова Кіма у листі до путіна.

Кім також заявив, що росія продовжуватиме захищати свою "автономію та стабільність у регіоні".

"Перемога - це невід'ємна традиція росії, і слава перемоги сяятиме в історії й назавжди залишиться з росією, навіть коли мине час і зміниться покоління", - написав Кім.

У повідомленні ЦТАК Україна не згадується.

Додамо

Північна Корея налагодила тісні зв'язки з кремлем і підтримала москву після того, як вона вторглася в Україну минулого року, зокрема після того, як вона оголосила про анексію частин України, які більшість членів ООН засудили як незаконні.

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