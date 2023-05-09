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В письме к путину Ким Чен Ын поздравил россию с Днем Победы

В письме к путину Ким Чен Ын поздравил россию с Днем Победы

Киев • УНН

 • 5294675 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник поздравил россию с Днем Победы в письме к своему российскому коллеге, передает УНН.

Детали

По сообщению государственного Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК), в письме Ким Чен Ына были высказаны теплые поздравления президенту россии, российской армии и народу россии за их борьбу "во имя международной справедливости и защиты мира во всем мире" от так называемых "империалистов".

"Мы посылаем теплые пожелания вам, российской армии и народу россии за их священную борьбу за сохранение мира во всем мире", — цитирует агентство слова Кима в письме к путину.

Ким также заявил, что россия будет продолжать защищать свою "автономию и стабильность в регионе".

"Победа - это неотъемлемая традиция россии, и слава победы будет сиять в истории и навсегда останется с россией, даже когда пройдет время и сменится поколение", - написал Ким.

В сообщении ЦТАК Украина не упоминается.

Добавим

Северная Корея наладила тесные связи с кремлем и поддержала москву после того, как она вторглась в Украину в прошлом году, в частности после того, как она объявила об аннексии частей Украины, которые большинство членов ООН осудили как незаконные.

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