У Лисичанську вбиту жінку виявили під купою сміття у власній квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У місті Лисичанськ Луганської області місцеву жительку вбили у власній квартирі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки, 1985 року народження, виявили у квартирі, де вона мешкала, під купою побутового сміття.
На тілі виявлено переломи кісток. Тіло пролежало в квартирі тривалий час.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тіло покійної направлене на судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини та причини смерті.
Як повідомляв УНН, на Харківщині чоловіка вбила кабіна автомобіля, яка впала з автокрану.