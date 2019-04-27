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У Лисичанську вбиту жінку виявили під купою сміття у власній квартирі

У Лисичанську вбиту жінку виявили під купою сміття у власній квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У місті Лисичанськ Луганської області місцеву жительку вбили у власній квартирі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіло жінки, 1985 року народження, виявили у квартирі, де вона мешкала, під купою побутового сміття.

На тілі виявлено переломи кісток. Тіло пролежало в квартирі тривалий час.

Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тіло покійної направлене на судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини та причини смерті.

Як повідомляв УНН, на Харківщині чоловіка вбила кабіна автомобіля, яка впала з автокрану

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