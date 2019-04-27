В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире

Тело женщины, 1985 года рождения, обнаружили в квартире, где она жила, под грудой бытового мусора.

На теле обнаружены переломы костей. Тело пролежало в квартире длительное время.



Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойной направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти.



Как сообщал УНН, в Харьковской области мужчину убила кабина автомобиля, которая упала с автокрана .