В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Лисичанск Луганской области местная жительница убили в собственной квартире. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело женщины, 1985 года рождения, обнаружили в квартире, где она жила, под грудой бытового мусора.
На теле обнаружены переломы костей. Тело пролежало в квартире длительное время.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойной направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти.
Как сообщал УНН, в Харьковской области мужчину убила кабина автомобиля, которая упала с автокрана .