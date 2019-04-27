В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108010 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111981 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144340 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115523 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140341 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130394 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире

В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире

Киев  •  УНН

 • 16671 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Лисичанск Луганской области местная жительница убили в собственной квартире. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Тело женщины, 1985 года рождения, обнаружили в квартире, где она жила, под грудой бытового мусора.

На теле обнаружены переломы костей. Тело пролежало в квартире длительное время.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойной направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти.

Как сообщал УНН, в Харьковской области мужчину убила кабина автомобиля, которая упала с автокрана .

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