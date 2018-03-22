У Лаврова розповіли, коли РФ виведе війська з Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Росія, можливо, виведе свої війська з Придністров'я після "федералізації Молдови". Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в ході візиту в окуповане Придністров'я, передає УНН з посиланням на Deschide.md.
"Позиція Російської Федерації щодо присутності в Придністров'ї російського військового контингенту незмінна", - сказав Карасін напередодні під зустрічі з лідером сепаратистів Вадимом Красносельським.
Карасін заявив, що "Росія не буде виводити війська з Придністров'я", але, можливо, зробить це "після федералізації Молдови".
За словами Карасіна, всі заяви і резолюції Молдови про виведення російських військ є "не більше ніж вправами в так званому дипломатичному мистецтві".
Раніше повідомлялося, Республіка Молдова звернулася в ООН щодо виведення російських військ зі своєї території. Відзначимо, мова не йде про миротворчу місію.