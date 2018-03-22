У Лаврова рассказали, когда РФ выведет войска из Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Россия, возможно, выведет свои войска из Приднестровья после “федерализации Молдовы”. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в ходе визита в оккупированное Приднестровье, передает УНН со ссылкой на Deschide.md.
“Позиция Российской Федерации относительно присутствия в Приднестровье российского воинского контингента неизменна”, — сказал Карасин накануне в ходе встречи с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским.
Карасин заявил, что “Россия не будет выводить войска из Приднестровья”, но, возможно, сделает это “после федерализации Молдовы”.
По словам Карасина, все заявления и резолюции Молдовы о выводе российских войск являются “не более чем упражнениями в так называемом дипломатическом искусстве”.
Ранее сообщалось, Республика Молдова обратилась в ООН по вопросу вывода российских войск со своей территории. Отметим, речь не идет о миротворческой миссии.