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У Латвії пропонують дозволити вживати алкоголь у публічних місцях під час пандемії коронавірусу

У Латвії пропонують дозволити вживати алкоголь у публічних місцях під час пандемії коронавірусу

Київ • УНН

 • 10662 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Латвії на платформі громадських ініціатив Manabalss.lv почався збір підписів за дозвіл вживати алкоголь в публічних місцях на час пандемії Covid-19, передає УНН з посиланням на Delfi.lv .

Автор ініціативи Артур Лонтон пояснює свою ідею тим, що зараз вживання алкоголю в публічних місцях заборонено, проте дозволено в приміщеннях барів і кафе, де ризик заразитися Covid-19 набагато вищий.

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Отже, коли люди хочуть провести час з сім'єю або друзями і випити, вони змушені наражатися на небезпеку заразитися, відвідуючи різноманітні заклади, контактуючи з поверхнями барних стійок і можливими хворими. А тривала ізоляція і соціальне дистанціювання, в свою чергу, негативно позначається на душевному здоров'ї.

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Тому, на думку автора ініціативи, дозвіл вживати алкоголь в публічних місцях надасть жителям Латвії альтернативний спосіб соціалізації з більш низькими епідеміологічними ризиками на свіжому повітрі, а кількість людей в закритих приміщеннях барів скоротиться.

Нагадаємо, експерти "Prime" запропонували на час пандемії більш безпечний спосіб соціалізації і спільного веселого дозвілля - онлайн-вечірки - і навіть порадили кращі алкогольні напої для такого проведення часу.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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