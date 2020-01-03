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У Латвії набрав чинності закон про громадянство для дітей негромадян

У Латвії набрав чинності закон про громадянство для дітей негромадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Латвії набрав чинності закон, що надає громадянство країни новонародженим дітям жителів, що мають статус негромадянина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Delfi.

Він надавався колишнім громадянам Радянського Союзу, які приїхали до країни після окупації в 1940 році, але не пройшли процедуру натуралізації після відновлення незалежності балтійської держави.

У Латвії живуть два мільйони людей. Понад 200 тисяч з них є негромадянами. Для отримання паспорта їм потрібно скласти іспит на знання державної мови, Конституції та історії Латвії. Відтепер закон забороняє надавати статус негромадянина дітям, які народилися в Латвії після 1 січня 2020 року, якщо батьки дитини не захочуть для нього громадянства іншої країни.

Закон був ухвалений з ініціативи колишнього президента країни Раймонда Вейоніса. Передбачається, що новий порядок отримання громадянства стосуватиметься невеликої кількості людей – у 2016 році негромадяни зареєстрували 47 новонароджених дітей, у 2017 році – 51, а в 2018 році – 33 дитини.

Нагадаємо, Президент Латвії закликав негромадян активніше проходити натуралізацію.

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