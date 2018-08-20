У курячому м’ясі чотирьох колоній Полтавщини знайшли смертельно небезпечний збудник

За інформацією прес-служби, прокуратурою Полтавської області із залученням фахівців регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби здійснено перевірку у державних установах "Божковська виправна колонія №16", "Крюковська виправна колонія №29", "Полтавська виправна колонія №64" та "Надержинщинська виправна колонія №65" щодо забезпечення конституційних прав засуджених осіб на належне харчування.



"Під час перевірки виявлено порушення санітарних правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням. Так, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ДСТУ, у всіх зразках курячого м’яса, відібраних у вказаних державних установах, виявлено збудник Listeria monocytogenes, який може призвести до захворювання на лістеріоз від якого в Україні зафіксовано перший летальний випадок", - зазначили у відомстві.



У зв’язку з цим, прокуратура надала вказівки керівництву колоній заборонити використання такого м’яса, а це понад 4 тонн замороженої курятини.



Крім цього, за вказаним фактом Полтавською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.



Нагадаємо, у поліції повідомляли, що у Вінницькій установі виконання покарань сталася пожежа, було евакуйовано близько 100 осіб.