У курячому м’ясі чотирьох колоній Полтавщини знайшли смертельно небезпечний збудник
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прокуратура Полтавської області разом з фахівцями Держпродспоживслужби під час перевірки чотирьох виправних колоній Полтавщини виявили у всіх зразках м’яса птиці збудник Listeria monocytogenes, який може призвести до загибелі людини, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Полтавської області.
За інформацією прес-служби, прокуратурою Полтавської області із залученням фахівців регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби здійснено перевірку у державних установах "Божковська виправна колонія №16", "Крюковська виправна колонія №29", "Полтавська виправна колонія №64" та "Надержинщинська виправна колонія №65" щодо забезпечення конституційних прав засуджених осіб на належне харчування.
"Під час перевірки виявлено порушення санітарних правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням. Так, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ДСТУ, у всіх зразках курячого м’яса, відібраних у вказаних державних установах, виявлено збудник Listeria monocytogenes, який може призвести до захворювання на лістеріоз від якого в Україні зафіксовано перший летальний випадок", - зазначили у відомстві.
У зв’язку з цим, прокуратура надала вказівки керівництву колоній заборонити використання такого м’яса, а це понад 4 тонн замороженої курятини.
Крім цього, за вказаним фактом Полтавською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Нагадаємо, у поліції повідомляли, що у Вінницькій установі виконання покарань сталася пожежа, було евакуйовано близько 100 осіб.