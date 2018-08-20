В курином мясе четырех колоний Полтавской области нашли смертельно опасный возбудитель

По информации пресс-службы, прокуратурой Полтавской области с привлечением специалистов областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы проведена проверка в государственных учреждениях "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29", "Полтавской исправительной колонии №64" и "Надержинщинской исправительной колонии № 65 "по обеспечению конституционных прав осужденных на надлежащее питание.



"Во время проверки выявлены нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний. Так, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГСТУ, во всех образцах куриного мяса, отобранных в указанных государственных учреждениях, обнаружен возбудитель Listeria monocytogenes, который может привести к заболеванию листериоз от которого в Украине зафиксирован первый летальный случай", - отметили в ведомстве.



В связи с этим, прокуратура предоставила указания руководству колоний запретить использование такого мяса, а это более 4 тонн замороженной курятины.



Кроме этого, по данному факту Полтавской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.



Напомним, в полиции сообщали, что в Винницком учреждении исполнения наказаний произошел пожар, было эвакуировано около 100 человек.