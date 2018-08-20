В курином мясе четырех колоний Полтавской области нашли смертельно опасный возбудитель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Прокуратура Полтавской области вместе со специалистами Госпродпотребслужбы при проверке четырех исправительных колоний Полтавщины обнаружили во всех образцах мяса птицы возбудитель Listeria monocytogenes, который может привести к гибели человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Полтавской области.
По информации пресс-службы, прокуратурой Полтавской области с привлечением специалистов областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы проведена проверка в государственных учреждениях "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29", "Полтавской исправительной колонии №64" и "Надержинщинской исправительной колонии № 65 "по обеспечению конституционных прав осужденных на надлежащее питание.
"Во время проверки выявлены нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний. Так, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГСТУ, во всех образцах куриного мяса, отобранных в указанных государственных учреждениях, обнаружен возбудитель Listeria monocytogenes, который может привести к заболеванию листериоз от которого в Украине зафиксирован первый летальный случай", - отметили в ведомстве.
В связи с этим, прокуратура предоставила указания руководству колоний запретить использование такого мяса, а это более 4 тонн замороженной курятины.
Кроме этого, по данному факту Полтавской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
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