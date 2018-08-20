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В курином мясе четырех колоний Полтавской области нашли смертельно опасный возбудитель

Киев • УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Прокуратура Полтавской области вместе со специалистами Госпродпотребслужбы при проверке четырех исправительных колоний Полтавщины обнаружили во всех образцах мяса птицы возбудитель Listeria monocytogenes, который может привести к гибели человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Полтавской области.

В курином мясе четырех колоний Полтавской области нашли смертельно опасный возбудитель

По информации пресс-службы, прокуратурой Полтавской области с привлечением специалистов областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы проведена проверка в государственных учреждениях "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29", "Полтавской исправительной колонии №64" и "Надержинщинской исправительной колонии № 65 "по обеспечению конституционных прав осужденных на надлежащее питание.

"Во время проверки выявлены нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний. Так, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГСТУ, во всех образцах куриного мяса, отобранных в указанных государственных учреждениях, обнаружен возбудитель Listeria monocytogenes, который может привести к заболеванию листериоз от которого в Украине зафиксирован первый летальный случай", - отметили в ведомстве.

В связи с этим, прокуратура предоставила указания руководству колоний запретить использование такого мяса, а это более 4 тонн замороженной курятины.

Кроме этого, по данному факту Полтавской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Напомним, в полиции сообщали, что в Винницком учреждении исполнения наказаний произошел пожар, было эвакуировано около 100 человек.

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