У КСУ спростовують інформацію про спроби реабілітувати Шевчука та виплатити йому 17 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Конституційний суд України спростовує інформацію щодо намагання реабілітувати колишнього голову Суду Станіслава Шевчука та виплатити йому 17 мільйонів гривень. Про це журналісту УНН повідомила керівник Управління комунікації та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.
Цитата
“Інформація про намагання „у Конституційному Суді України реабілітувати Станіслава Шевчука та виплатити з бюджету 17 мільйонів гривень винагороди судді“ не відповідає дійсності”, – зазначила Гайовська-Ковбасюк.
Деталі
Вона пояснила, що розглядаючи заяву Станіслава Шевчука, Конституційний Суд України діє відповідно до Конституції України та Закону України „Про Конституційний Суд України“, а також з урахуванням юридичної позиції, сформульованої у Рішенні Конституційного Суду України від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019. Відповідно до цієї позиції, Конституційний Суд України може переглянути індивідуальні акти, ухвалені ним з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Конституції України (підстави для звільнення судді КСУ).
Контекст
Низка ЗМІ повідомила, що у КСУ намагаються реабілітувати ексголову суду Станіслава Шевчука та виплатити йому 17 млн гривень.
Зокрема, повідомляється, що таку реабілітацію у Конституційному суді вже розпочали ухваленням спеціальної постанови, яку “завбачливо приховали від суспільства”.
Дев’ятирічний строк перебування Шевчука на посаді судді КСУ сплив 13 березня 2023 року.
ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела , що 16 березня КСУ прийняв постанову про передачу чергової заяви Шевчука (про скасування постанови від 14 травня 2019 року та звільнення його з посади судді КСУ у відставку) на розгляд постійної комісії з питань регламенту та етики "для надання відповідного висновку".
Водночас зазначається, що вказану постанову “утаємничили від суспільства”, тобто, її не розмістили на офіційному сайті суду. Видання ZN.UA має у розпорядженні цю постанову.
Зазначається, що комісія, через розбіжність позицій її членів, не дала такого висновку. Зокрема, внесено пропозицію визнати юридично неможливими розгляд комісією заяви Шевчука з огляду на відсутність для цього правових підстав.