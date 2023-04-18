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В КСУ опровергают информацию о попытках реабилитировать Шевчука и выплатить ему 17 млн гривен

В КСУ опровергают информацию о попытках реабилитировать Шевчука и выплатить ему 17 млн гривен

Киев • УНН

 • 1163761 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Конституционный суд Украины опровергает информацию о попытке реабилитировать бывшего главу суда Станислава Шевчука и выплатить ему 17 миллионов гривен. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель Управления коммуникации и международного сотрудничества КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Цитата

“Информация о попытке „в Конституционном Суде Украины реабилитировать Станислава Шевчука и выплатить из бюджета 17 миллионов гривен вознаграждения судьи“ не соответствует действительности”, – отметила Гайовская-Ковбасюк.

Детали

Она пояснила, что рассматривая заявление Станислава Шевчука, Конституционный Суд Украины действует в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины „О Конституционном Суде Украины“, а также с учетом юридической позиции, сформулированной в Решении Конституционного Суда Украины от 2 декабря 2019 года № 11-р/2019. Согласно этой позиции, Конституционный Суд Украины может пересмотреть индивидуальные акты, принятые им по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Конституции Украины (основания для увольнения судьи КСУ).

Контекст

Ряд СМИ сообщили, что в КСУ пытаются реабилитировать экс-главу суда Станислава Шевчука и выплатить ему 17 млн гривен.

В частности, сообщается, что такую реабилитацию в Конституционном суде уже начали принятием специального постановления, которое “предусмотрительно скрыли от общества”.

Девятилетний срок пребывания Шевчука в должности судьи КСУ истек 13 марта 2023 года.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что 16 марта КСУ принял постановление о передаче очередного заявления Шевчука (об отмене постановления от 14 мая 2019 года и увольнении его с должности судьи КСУ в отставку) на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам регламента и этики "для предоставления соответствующего заключения".

В то же время отмечается, что указанное постановление “утаили от общества”, то есть, его не разместили на официальном сайте суда. Издание ZN.UA располагает этим постановлением.

Отмечается, что комиссия, из-за расхождения позиций ее членов, не дала такого заключения. В частности, внесено предложение признать юридически невозможными рассмотрение комиссией заявления Шевчука ввиду отсутствия для этого правовых оснований.

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