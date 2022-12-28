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У КСУ прокоментували своє рішення про перейменування упц мп

У КСУ прокоментували своє рішення про перейменування упц мп

Київ • УНН

 • 288752 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Конституційному суді України зазначили, що рішення у справі про перейменування Української православної церкви московського патріархату із вказуванням на її приналежність до рф не впливає на застосування відповідного закону, як його застосовувати – це компетенція органів виконавчої влади. Про це повідомив суддя-доповідач Сергій Головатий під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Закон чинний давно, ми здійснювали перевірку тільки на конституційність, або ні. Якби ми визнали його не конституційним, він би втратив чинність з дня нашого рішення, а так ми підтвердили конституційність. Правозастосування (закону – ред.) – це не наше питання, для цього є відповідні органи у владі. Наявність подання не є блокуванням чинності закону. Він є чинний. Застосування його і наше рішення пов'язане тільки тим, що ми підтвердили його конституційність», - сказав Головатий.

Він зазначив, що обов’язок вказати у своєму статуті повну назву релігійної організації до якої належить певна релігійна організація на території України – це не свавільне нав’язування державою цій організації власної назви.

«Держава нічого не нав’язує, вона вимагає від релігійної організації вказати правдиву назву для того, щоб не вводити в оману вірян та все суспільство. Закон містить мету створити умови для свідомого, вільного і належного користуванням правом на віросповідання», - розповів Головатий.

Доповнення

Закон про перейменування Української православної церкви московського патріархату із вказуванням на її приналежність до рф відповідає нормам Конституції. Відповідне рішення ухвалив КСУ.

Додамо

У ПЦУ відреагували на рішення КСУ і зазначили, розгляд справи тривав майже чотири роки.

"Здоровий глузд переміг: зобов’язувати через закон Московський патріархат називати себе тим, чим він є - Московським патріархатом - є правом держави. Чекаємо на деталі рішення. Майже чотири роки тривав розгляд", - написав представник Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископ Євстратій Зоря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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