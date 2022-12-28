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В КСУ прокомментировали свое решение о переименовании упц мп

В КСУ прокомментировали свое решение о переименовании упц мп

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Конституционном суде Украины отметили, что решение по делу о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к рф не влияет на применение соответствующего закона, как его применять – это компетенция органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик Сергей Головатый во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Закон действует давно, мы осуществляли проверку только на конституционность, или нет. Если бы мы сочли его не конституционным, он бы утратил силу со дня нашего решения, а так мы подтвердили конституционность. Правоприменение (закон – ред.) – это не наш вопрос, для этого есть соответствующие органы во власти. Наличие представления не является блокированием закона. Он действует. Применение его и наше решение связано только тем, что мы подтвердили его конституционность", - сказал Головатый.

Он отметил, что обязанность указать в своем уставе полное название религиозной организации к которой принадлежит определенная религиозная организация на территории Украины – это не произвольное навязывание государством этой организации собственного названия.

"Государство ничего не навязывает, оно требует от религиозной организации указать правдивое название для того, чтобы не вводить в заблуждение верующих и все общество. Закон содержит цель создать условия для сознательного, свободного и надлежащего пользования правом на вероисповедание", - рассказал Головатый.

Дополнение

Закон о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к рф соответствует нормам Конституции. Соответствующее решение приняло КСУ.

Добавим

В ПЦУ отреагировали на решение КСУ и отметили, рассмотрение дела длилось почти четыре года.

"Здравый смысл победил: обязывать через закон Московский патриархат называть себя тем, чем он является - Московским патриархатом - является правом государства. Ждем деталей решения. Почти четыре года продолжалось рассмотрение", - написал представитель Блаженнейшего Митрополита Эпифания архиепископ Евстратий Заря.

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