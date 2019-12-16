У Кропивницькому озброєний пістолетом чоловік скоїв розбійний напад на лотерейний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Кропивницькому нападник, озброєний пістолетом, пограбував заклад Українських національних лотерей. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлений чоловік, обличчя якого прикривала шапка та шарф, заволодів грошима з каси закладу, в той момент коли касир на кілька хвилин відійшов від свого робочого місця. Коли касир побачив, що чоловік забирає гроші, то спробував його зупинити. Однак зловмисник дістав пістолет та пригрозив, що стрілятиме. Після цього грабіжник зник з місця скоєння злочину з грошима на суму 4 тисячі гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюється особа нападника.
Як повідомляв УНН, п’яний чоловік у Києві напав на патрульну, яка прибула на виклик про бійцівського собаку.