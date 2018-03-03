У Кропивницькому чоловік вилами заколов тещу та дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Мешканець Кропивницького вбив свою дружину та її матір. Про це УНН повідомили у поліції Кіровоградської області.
Чоловік, який раніше брав участь у бойових діях в Афганістані, з вилами напав на свою дружину та тещу. Як він пояснив пізніше, йому здалося, що він знову на війні і мусить відбиватися від ворогів. Обидві жінки від отриманих травм померли на місці події.
У поліції також додали, що чоловік перебуває на обліку у психіатричній лікарні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство. Чоловіка затримали. Проводиться розслідування. Також призначено судово-психіатричну експертизу.
Як повідомляв УНН, у Харкові затримали жінку, яка замовила вбивство свого колишнього зятя.