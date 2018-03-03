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У Кропивницькому чоловік вилами заколов тещу та дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Мешканець Кропивницького вбив свою дружину та її матір. Про це УНН повідомили у поліції Кіровоградської області.

Чоловік, який раніше брав участь у бойових діях в Афганістані, з вилами напав на свою дружину та тещу. Як він пояснив пізніше, йому здалося, що він знову на війні і мусить відбиватися від ворогів. Обидві жінки від отриманих травм померли на місці події.

У поліції також додали, що чоловік перебуває на обліку у психіатричній лікарні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство. Чоловіка затримали. Проводиться розслідування. Також призначено судово-психіатричну експертизу.

Як повідомляв УНН, у Харкові затримали жінку, яка замовила вбивство свого колишнього зятя

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