В Кропивницком мужчина вилами заколол тещу и жену
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Житель Кропивницкого убил свою жену и ее мать. Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.
Мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу. Как он объяснил позже, ему показалось, что он снова на войне и должен отбиваться от врагов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия.
В полиции также добавили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство. Мужчину задержали. Проводится расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Как сообщал УНН, в Харькове задержали женщину, которая заказала убийство своего бывшего зятя.